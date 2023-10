Napoli-Milan, novità inedita al Maradona: varchi d'ingresso riservati ai soli abbonati!

Napoli-Milan, importante novità per i tifosi che si recheranno allo stadio Diego Armando Maradona domenica sera. Per la prima volta, la SSC Napoli ha deciso di riservare alcuni varchi dello stadio ai soli abbonati. Ciò significa che per entrare allo stadio prima della partita i tifosi abbonati potranno saltare la fila e contare su corsie d'ingresso preferenziali ad essi riservate.

Napoli-Milan

Ultime notizie. Nello specificio, la SSC Napoli informa i propri tifosi che alcuni varchi di accesso dell'impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio di Napoli-Milan. Al termine del periodo suddetto i cancelli verranno riaperti a tutta l’utenza. Di seguito le indicazioni sui varchi da utilizzare ad uso esclusivo dei tifosi abbonati:

CURVA B : Gate 8 e Gate 12 riservato esclusivamente agli abbonati SSC Napoli

: Gate 8 e Gate 12 riservato esclusivamente agli abbonati SSC Napoli CURVA A : Gate 24 e Gate 25 riservato esclusivamente agli abbonati SSC Napoli

: Gate 24 e Gate 25 riservato esclusivamente agli abbonati SSC Napoli DISTINTI : Gate 19 e Gate 20 riservato esclusivamente agli abbonati SSC Napoli

: Gate 19 e Gate 20 riservato esclusivamente agli abbonati SSC Napoli TRIBUNA : Prefiltraggio 2 e 3;Â Gate 1 riservato esclusivamente agli abbonati SSC Napoli ed alle scuole.

Si ricorda che per accedere allo Stadio è necessario presentare un valido documento d’identità , unitamente al titolo di accesso. Qualora quest’ultimo fosse caricato digitalmente sulla propria Fidelity Card, bisognerà presentare anche il segnaposto.