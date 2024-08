Napoli, massima attenzione al Bologna: hanno avuto l'expected goals più alto d'Europa!

Nel primo appuntamento della Serie A 2024/25 il Bologna è stato fermato in casa dall’Udinese, pareggiando per 1-1 dopo aver trovato il vantaggio dal dischetto con Orsolini.

È addirittura dal 2009/10 che il club felsineo non pareggia le prime due partite di un nuovo campionato di Serie A, in quel caso contro Fiorentina e Bari sotto la guida di Giuseppe Papadopulo. Il segno “X”, però, è stato registrato con una certa frequenza nel periodo più recente da parte della squadra emiliana, che ha pareggiato sei delle ultime nove partite di Serie A (2V, 1P), tenendo in considerazione anche il finale dello scorso torneo.

Nel debutto in questo campionato, in verità, l’atteggiamento degli uomini di Italiano non è stato affatto rinunciatario, essendo stato il Bologna la squadra che ha registrato il valore di Expected Goals più alto nella prima giornata nei maggiori cinque campionati europei 2024/25 (3.25); tuttavia, quella rossoblù è anche la formazione con la differenza maggiore tra gol e xG (-2.25), avendo realizzato una sola rete contro l’Udinese.

L’assalto all’area di rigore dei friulani è stato però costante da parte del Bologna, che nel primo turno di questo torneo è stato inferiore solamente al Milan (26) per mole di tiri tentati; delle 22 conclusioni rossoblù, inoltre, ben sette hanno inquadrato lo specchio e soltanto l’Inter (otto) ha fatto meglio.

Altra caratteristica messa in evidenza all’esordio nel campionato in corso da parte della formazione emiliana è stata la tendenza a produrre occasioni dalle corsie laterali. Di fatto, il Bologna ha effettuato 22 cross su azione nella prima giornata di questa Serie A, solo il Milan (32) ne ha collezionati di più. Sarà curioso poi capire quale delle due squadre terrà maggiormente il pallino del gioco, con Bologna (73.5%) e Napoli (66.7%) che sono state due delle quattro squadre che hanno mantenuto il più alto possesso palla nel primo turno di questo torneo – tra le due si piazzano Inter (67.4%) e Lazio (67.3%).