UFFICIALE - Svelato il "training kit" del Napoli! Ebay sponsor, ben tre colorazioni: ecco dove comprarlo | FOTO

Notizie Napoli calcio. La SSC Napoli ha presentato il nuovo "training kit" targato Ebay, ovvero il completo d'allenamento che accompagnerà gli azzurri di Rudi Garcia per questa stagione.

Maglia allenamento Napoli

La linea d'allenamento del Napoli sarà sponsorizzata da Ebay e, come si evince dal sito ufficiale, ci saranno tre colorazioni: blu navy, bianca e rossa. Saranno in vendita da venerdì 14 alle ore 15 su webstore, eBay Official Store e in tutti gli store ufficiali.

Clicca sul file in allegato per vedere la fotogallery