Napoli-Liverpool, Sky: Ancelotti ha deciso, Mertens e Lozano coppia d'attacco! Novità anche in difesa

Ultime notizie calcio Napoli - "Coppia d’attacco Mertens-Lozano nel Napoli contro il Liverpool". Così su Twitter Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, a poco meno di due ore dal fischio d'inizio della sfida di questa sera tra gli azzurri ed i Reds. Una scelta importante, dunque, per Carlo Ancelotti, che contro due difensori centrali come Matip e van Dijk, dalla struttura fisica imponente, si affida alla rapidità di Mertens e di Lozano per cercare di approfittare della loro rapidità.

Napoli Liverpool Mertens Lozano

In attesa, ovviamente, della comunicazione di quelle che sono le scelte ufficiali dei due tecnici per la super sfida del San Paolo, al momento le ultime vanno proprio in questa direzione. Ma non è tutto, dal momento che, sempre stando a quanto raccolto da Sky Sport, in difesa verrà riproposto Maksimovic nel ruolo di terzino destro, con Di Lorenzo che dunque parte dalla panchina. Questo il probabile undici che sceglierà il tecnico ex Milan e Real Madrid per questa sfida a dir poco affascinante:

Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano