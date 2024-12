Napoli-Lazio LIVE, tifoso attacca Lukaku: "Stiamo rimpiangendo Osimhen! Conte, serve una punta" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Delusione fra i tifosi, al termine di Napoli-Lazio 0-1 nelle reazioni live a CalcioNapoli24 TV all'uscita dallo stadio Maradona. Fra questi, un tifoso se la prende con Lukaku:

"Cosa è successo non lo so, so solo che Conte parla di costruzione: si fa facendo piccoli passi avanti. Stasera ne abbiamo fatti 100 indietro. Serve come il pane un centravanti, un attaccante che non sia Lukaku: tutta Napoli rimpiange Osimhen. Diamoci da fare, di questo passo si fa fatica: stasera, di buono, molto poco".