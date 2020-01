Napoli-Lazio, la moviola della RAI: giusto il rosso per proteste ma non c'è il fallo di Lucas Leiva. Massa sempre insicuro

Ultime notizie calcio Napoli - Tiziano Pieri, moviolista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport nel corso dell’intervallo della partita tra Napoli e Lazio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Espulsione Lucas Leiva: viene giustamente espulso per la protesta ma non era fallo e quindi non andava ammonito perché il fallo non c’era. Massa non ha disputato una buona partita perché è sempre stato insicuro. Un esempio è l'intervento di Radu su Callejon: non può sfuggirti un fallo del genere. Era partito male ma poi ha sbagliato troppe volte”.