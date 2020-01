Napoli-Lazio 1-0, le pagelle di Sportmediaset: Insigne trascina, Hysaj manda in tilt Gattuso

Il Napoli ha battuto 1-0 la Lazio e si è qualificato alla semifinale di Coppa Italia. Gli azzurri di Gattuso hanno lasciato alle spalle la crisi in campionato, passando subito in vantaggio con un'azione personale di Insigne al 2'. La reazione della Lazio ha portato al rigore sbagliato da Immobile al 9', prima delle espulsioni di Hysaj e Leiva. Due i pali del Napoli con Milik e Rui, traversa di Immobile e palo di Lazzari per i biancocelesti.

Coppa Italia, Napoli-Lazio 1-0: le pagelle di Sportmediaset