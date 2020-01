Il Napoli batte la Lazio grazie ad una rete di Lorenzo Insigne giunta dopo soli due minuti di gioco. Gli azzurri accedono alle Semifinali di Coppa Italia in attesa di conoscere la vincente di Fiorentina-Inter. Espulsi Hysaj e Lucas Leiva per somma di ammonizioni; si vedono, come sempre oramai, i pali che il Napoli colpisce in maniera sistematica.

