Napoli-Inter: incontro Ultras con Insigne e Koulibaly, i tifosi caricano la squadra [VIDEO CN24]

Arrivano le ultime notizie dall'Hotel Caracciolo con gli Ultras che hanno incontrato Koulibaly e Insigne alla vigilia di Napoli Inter fuori l'Hotel Caracciolo di Napoli. I tifosi hanno caricato la squadra in vista del grande match.

Napoli: incontro Ultras con Insigne e Koulibaly

Un vero e proprio delirio fuori l'Hotel Caracciolo dove gli Ultras hanno caricato la squadra con cori e uno striscione 'Notte prima dell'esame'. Intanto, poco dopo essere arrivato alla struttura, come riportato dal nostro collega Marco Lombardi, gli ultras hanno incontrato Insigne e Koulibaly per mandare un messaggio di carica in vista di Napoli Inter.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli