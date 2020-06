Napoli-Inter, sette i precedenti in Coppa Italia: bilancio in perfetta parità

Ultime notizie Napoli: si avvicina la Coppa Italia, quando gli azzurri sfideranno l'Inter nella semifinale di ritorno al San Paolo. La SSC Napoli ha pubblicato tutti i sette precedenti incontri tra le due squadre in Coppa Italia.

Sarà l'ottava sfida al San Paolo tra Napoli e Inter in Coppa Italia.

Questo il bilancio del precedenti 7 incontri: 2 successi Napoli, 3 pareggi, 2 vittorie Inter.

L'ultimo precedente risale al gennaio 2016: Napoli-Inter 0-2.

L’unica altra occasione in cui Napoli e Inter si sono affrontate in una sfida andata/ritorno in Coppa Italia risale alle semifinali del 1997: si qualificò il Napoli ai rigori dopo il doppio 1-1 a San Siro e al San Paolo.