Napoli, infortunio choc per l'ex Adam Ounas in Lille-Troyes: le condizioni | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Brutto infortunio ed uscita dal campo in barella per Adam Ounas, che si fa male dopo soli 8' di Lille-Troyes. La partita finirà poi 5-1 per i padroni di casa, per la 19 giornata di Ligue 1. L'ex calciatore del Napoli, algerino in forza al Lille, ha dovuto lasciare il posto a Edon Zhegrova dopo soli 8' dall'inizio della gara.

Infortunio Ounas in Lille-Troyes

Costretto ad uscire in barella e visto a fine gara con le stampelle a bordo campo, ha subito davvero un brutto infortunio Adam Ounas in Lille-Troyes 5-1. L'esterno di piede mancino del Lille si è infortunato oggi, nei primi minuti della partita: visibilmente colpito duro alla gamba destra mentre cercava di anticipare il portiere Mateusz Lis, il nazionale algerino ha subito chiesto il cambio. Sostituito da Edon Zhegrova, è rimasto a lungo dietro la porta del Troyes per farsi curare, prima di lasciare in barella il prato dello stadio Pierre-Mauroy.

Ounas in stampelle

Lungo stop per Adam Ounas? Le parole di Fonseca

"Grazie a tutti per i vostri messaggi", ha scritto su Instagram l'ex attaccante del Napoli, Adam Ounas che è stato subito soccorso ed è apparso a bordocampo in barella. "Adam Ounas è in cattive condizioni. Non so ancora quanto starà fermo, sembra serio l'infortunio. Domani il medico darà il suo verdetto", ha dichiarato Paulo Fonseca in conferenza stampa al termine del match.

