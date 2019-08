Il Napoli si sta dirigento a Miami, dove nei prossimi giorni affronterà per due volte il Barcellona. Il viaggio, ovviamente, è ricco di comfort per gli azzurri, come dimostra lo scatto che Dries Mertens ha pubblicato sul suo profilo Instagram mentre si gode il letto presente sull'aereo diretto negli Usa.

Clicca sulla foto per ingrandirla.