Napoli in trasferta a Torino, partenza alle 17:30: ecco l'hotel dove alloggia stanotte, scelta scaramantica?

Il Napoli vola in trasferta a Torino! Domani alle ore 20:45 all'Allianz Stadium si gioca Torino-Napoli, prossima partita del campionato italiano di calcio di Serie A.

Hotel Napoli a Torino

Ultime notizie. La SSC Napoli partirà dall'Aeroporto di Napoli Capodichino oggi alle ore 17:30 e dovrebbe arrivare all'aeroporto di Torino Caselle circa un'ora e mezza dopo. Intorno alle ore 19:00, la squadra raggiungerà l'hotel dove alloggerà questa notte in ritiro: l'albergo designato ad ospitare il Napoli è Air Palace Hotel, che si trova a Leinì in Via Torino.

Il club azzurro ha scelto nuovamente quindi la struttura che si trova appena fuori dal capoluogo piemontese, in direzione aeroporto. Esattamente come accaduto a marzo e ad aprile quando nel giro di un mese il Napoli soggiornò per due volte sempre in questa struttura alberghiera, vincendo poi entrambe le partite contro Torino e Juventus.