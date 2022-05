Napoli-Genoa, probabili formazioni: Insigne dice addio, Blessin tenta il tutto per tutto

Napoli Calcio- Napoli-Genoa, appuntamento domenica alle 15.00 per la 37esima giornata di Serie A. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino in trasferta sabato scorso, è tempo di salutare il Maradona per questa stagione, appuntamento a metà agosto con l'inizio del nuovo campionato. Ma è tempo soprattutto di salutare il capitano Lorenzo Insigne, alla sua ultima partita giocata allo stadio che da 12 anni a questa parte è stato la sua casa.

Con la qualificazione Champions ormai blindata e il terzo posto quasi aritmetico, servrirà l'ultimo sforzo casalingo al Napoli per concludere al meglio questa stagione che ha visto il ritorno nella massima competizione per club degli azzurri.

Ultimissime Napoli-Genoa

NAPOLI - Spalletti si basa ancora sul 4-2-3-1. Con Ospina in porta, la linea difensiva vedrà Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni con Rrahmani e Koulibaly coppia centrale. In mediana dovrebbe giocare Anguissa dal primo minuto accanto a Fabian Ruiz. In attacco panchina per Zielinski con Mertens di nuovo titolare con Insigne da una parte e Lozano dall'altra favorito su Politano. Osimhen, ovviamente, sarà il massimo terminale offensivo.

GENOA - Blessin non dovrebbe fare rivoluzioni in vista della decisiva partita contro il Napoli. Probabile Frendrup a centrocampo. Nel frattempo per i liguri arriva la buona notizia della mancata vittoria della Salernitana ad Empoli.

Probabili formazioni Napoli-Genoa

Ecco le formazioni di Napoli-Genoa