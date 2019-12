Ancelotti in conferenza: "Domani vedrò De Laurentiis, valuteremo le cose e prenderemo la giusta decisione per il Napoli. Salutati i tifosi? Ho salutato mia moglie" [VIDEO CN24]

Notizie Napoli Calcio. Al termine della sfida Napoli-Genk, Carlo Ancelotti parla in conferenza stampa direttamente dallo Stadio San Paolo: segui su CalcioNapoli24.it la diretta testuale del post partita con le parole dell'allenatore azzurro.

"Era importante passare il girone. E' stato un girone gestito bene, giocato bene e con coraggio. Abbiamo meritato di passare. Siamo agli ottavi ma era difficile. Sono contento perchè bbiamo ottenuto un risultato importante, dobbiamo fare bene anche in campionato. Solo chi passa il turno può vincere la Champions".

"Indicazioni? Domani vedrò De Laurentiis, valuteremo le cose e prenderemo la giusta decisione per il Napoli. Oggi sono sulla panchina e spero di esserlo anche la prossima".

"Ho visto una squadra attenta, non ancora sciolta ma siamo stati efficaci. Abbiamo sfruttato bene il rientro di Milik. E' stata una gara preparata bene a livello gestionale".

"Non ho nessuna decisione da prendere e nessuna valutazione da fare se non con il presidente che deciderà se si può andare avanti oppure no. Mi ha fatto piacere che la tifoseria sia stata vicina alla squadra".

"Salutati i tifosi? Ho salutato mia moglie. La squadra ha avuto un rendimento negativo in campionato rispetto alla Champions. Milik? E' mancato tanto, per la squadra. Tutti hanno giocato bene, Mertens gli ha concesso il rigore per la prima tripletta. Ci sono ottimi segnali. Ci vediamo sabato? Sicuro"