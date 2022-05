Napoli Femminile, successo per 3-1 ad Empoli: spareggio salvezza all'ultima giornata con il Pomigliano

Notizie calcio. Il Napoli Femminile mantiene vive le chance di salvezza. La squadra azzurra vince 3-1 sul campo dell'Empoli già salvo e guadagna così la possibilità di andarsi a giocare la permanenza in A all'ultima giornata in casa contro il Pomigliano. Rimonta vincente per le campane che con i gol di Sole Jaimes, Goldoni e Pinna trovano tre punti pesantissimi.

Napoli Femminile

Napoli Femminile, salvezza ancora possibile

Le azzurre nell'ultima giornata giocheranno il derby contro il Pomigliano che sarà un vero e proprio spareggio salvezza: il Napoli Femminile è attualmente terzultimo a quota 19, sopravanzato di una lunghezza proprio dal Pomigliano. Le partenopee dovranno dunque vincere nell'ultima giornata se vorranno mantenere la massima serie.