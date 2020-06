Napoli femminile in Serie A, la rossonera Giacinti: "Felice di potervi rincontrare in A"

Ultime calcio Napoli - Fra i tanti personaggi che in questi giorni stanno complimentandosi con il Napoli femminile per la promozione in Serie A, dall’ex difensore della squadra maschile Paolo Cannavaro, all’attore Salvatore Esposito, passando per il comico Peppe Iodice e lo scrittore Maurizio De Giovanni, c’è anche l’attaccante del Milan femminile e dell’Italia Valentina Giacinti:

Napoli calcio femminile