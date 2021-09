Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli, in campo per il riscaldamento, indosserà questa sera contro il Leicester City in Europa League per la prima volta la nuovissima divisa di colore rosso. Al momento non è stata ancora mostrata, ma i calciatori hanno, sotto la divisa d'allenamento, delle maglie ben visibili.

Clicca sulla foto in allegato per ingrandire