Napoli e Di Lorenzo saranno sanzionati dalla Lega Serie A, il gesto

Notizie Napoli calcio - Giovanni Di Lorenzo e il Napoli saranno sanzionati dalla Lega Serie A per un gesto che quasi nessuno ha notato in campo nell'ultima partita di campionato Napoli-Atalanta. Durante la partita di campionato nel sabato pre Pasqua, terminata 0-3 a favore dei bergamaschi, c'era un punto interrogativo su chi fosse stato il capitano del Napoli tra Di Lorenzo e Juan Jesus dopo la vicenda razzismo legata ad Acerbi e il difensore brasiliano del Napoli.

Alla fine niente fascia a capitano per il Napoli con Di Lorenzo che ha coperto la solita fascia da capitano della Serie A con una fascia doppia bianca in segno di protesta. Una scelta che porterà però ad una multa come già capitato anche in passato per altri episodi simili. In passato sono stati sanzionati la Roma con Florenzi e De Rossi per avere indossato una fascia da capitano non regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A. La multa in quel caso era di 1000 euro.

Il Napoli aveva già ribadito di essere 'contro' le iniziative della Serie A dopo il caso Juan Jesus-Acerbi e l'ha confermato anche prima di Napoli-Atalanta il ds Mauro Melusoai microfoni di Dazn:

“Caso Juan Jesus? Noi abbiamo fatto un comunicato chiaro, non parteciperemo ad iniziative istituzionali per scelta. Lo faremo in maniera privata e le organizzeremo noi, siamo rimasti delusi dalla vicenda Juan Jesus. Nella vita basterebbe chiedere scusa ed assumersi le proprie responsabilità, questo è il mio pensiero personale”.