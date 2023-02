Napoli-Cremonese si tinge d'azzurro: ecco quanti tifosi saranno al Maradona, il dato

Ultime notizie SSC Napoli - "Gli inviti per la festa di stasera sono stati già distribuiti. Sono cinquantamila. Adesso c’è anche un consiglio per l’outfit", scrive l'edizione oggi in edicola di Repubblica che conferma gli ultimi dati: 50mila al Maradona questa sera per Napoli-Cremonese.

Napoli in campo al Maradona

E gli ultras della Curva B stanno facendo circolare un volantino per un'iniziativa in vista del match allo stadio Maradona di stasera:

"Tutto il mondo guarda la nostra scaramanzia, ma non è detto che la nostra curva non vada colorata dalle nostre bandiere che ogni napoletano di sicuro conserva a casa. Domenica sera porta con te in Curva B, sia nella parte inferiore che in quella superiore, una bandiera grande o piccola che sia, per sventolare e trasmettere il calore ai nostri ragazzi. Torniamo a casa senza voce e facciamo sentire i nostri cori colmi di gioia ed amore al resto dello stadio trascinando tutti per il nostro grande sogno. Fedayn 1979 - Secco Vive 1991 - Sud 1996".