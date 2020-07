Calcio a 5, Turmena riconfermato dal Napoli: è il suo terzo anno in azzurro

Ultime calcio Napoli - Turmena, è sempre amore col Napoli: “Qua siamo felici, la priorità sarà vincere”?Protagonista della promozione in serie A2, secondo miglior realizzatore dell'ultimo campionato con 26 gol, fino allo stop, Luis Turmena è una garanzia di spettacolo e di emozioni. Italo-brasiliano di Santa Catarina, classe '91, in Italia con le maglie di Kaos, Rieti, Eboli e poi l'approdo due anni fa con il Fuorigrotta, oggi FF Napoli. Il suo matrimonio con la maglia azzurra arriva al terzo anno.

?#LASOCIETA’ - Il diesse Nicola Ferri ne esalta le qualità: "Luis ha fatto due stagioni di altissimo livello con noi, avrebbe potuto festeggiare sul campo un altro successo attraverso i play off, ma il Covid ha bloccato tutto. Siamo lieti di aver trovato l'intesa per continuare questa avventura, c'è ancora molto da conquistare insieme e lui è motivato a dare come sempre il massimo".

?#ILGIOCATORE - “Sono contento di aver raggiunto un accordo con il presidente, io e la mia famiglia siamo felici qui già da due anni – dice Turmena -. I risultati sono sempre stati buoni, spero di fare un’altra stagione da protagonista e aiutare la squadra a vincere, questa è la priorità. Chiamarci Napoli ci darà una responsabilità in più, ma è motivo di orgoglio e sono certo che in tanti verranno a fare il tifo per noi”.? #jammeguagliù #marcolinopersempreconnoi?

Area Comunicazione FF Napoli