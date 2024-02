Napoli-Cagliari, subito scintille per... un pizzicotto di Yerry Mina a Osimhen! DAZN: "E' un vizietto"

Napoli-Cagliari si apre subito con un episodio particolare che ha generato polemiche per i sardi nei confronti dell’arbitro, ovvero un intervento di Osimhen su Yerry Mina scaraventato via dall'attaccante azzurro.

Pizzicotto di Yerri Mina a Osimhen: episodio singolare in Napoli-Cagliari

Tuttavia, come dimostrano anche le immagini, il nigeriano ha subito un pizzicotto come ha poi mimato agli avversari e allo stesso arbitro che ha optato per non estrarre il cartellino giallo per nessuno dei due. “Non è la prima volta che Yerry Mina è protagonista di episodi del genere, lo ha già fatto quest’anno. Gesti per innervosire”, evidenziano i telecronisti DAZN.