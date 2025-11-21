Napoli-Cagliari, l'ONMS limita la trasferta: ok ai tifosi sardi solo nel settore ospiti

Ultimissime Calcio - l'Osservatorio Nazionale sulla manifestazioni sportive ha stabilito alcune limitazioni alla vendita dei biglietti per la partita Napoli-Cagliari di Coppa Italia, in programma il 4 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona. L'ONMS ha rintracciato profili di rischio legati alla partita ed ha suggerito in sede di GOS l'adozione delle seguenti misure organizzative:

Napoli-Cagliari, limitazioni ai Residenti in Sardegna

vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Sardegna esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "Cagliari Calcio", sottoscritto in data antecedente al 1° agosto 2025

esclusivamente per il e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "Cagliari Calcio", sottoscritto in data antecedente al 1° agosto 2025 implementazione del servizio di stewarding

Rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio

Restano esclusi da queste limitazioni i tifosi napoletani residenti in Sardegna e iscritti al programma di fidelizzazione della socictà sportiva "S.S.C. Napoli", i quali potranno acquistare tagliandi per gli altri settori dello stadio Maradona.