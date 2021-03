Napoli-Bologna, le probabili formazioni: Gattuso col dubbio Rrahmani, anche Mihajlovic ha il dubbio Orsolini

Napoli Calcio - Domani sera alle 20.45 al Maradona il Napoli ospiterà il Bologna, gara valida per la 26a giornata di Serie A. Gattuso ritrova Osimhen, ma perde Bakayoko. Ospina e Manolas scalpitano per una maglia dal 1′, ancora out Petagna e Lozano. Tante assenze per Mihajlovic, in difesa e a centrocampo è una vera emergenza tra squalifiche e problemi di natura fisica. In avanti Skov Olsen è in vantaggio su Orsolini. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Gattuso

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas (Rrahmani), Ghoulam; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

All. Gattuso.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen (Orsolini), Soriano, Sansone; Barrow.

All. Mihajlovic.