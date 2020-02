Napoli-Barcellona, Sky: biglietti rimborsabili per chi ha paura del Coronavirus

Ultime notizie calcio Napoli - Con l'allarme Coronavirus che si sta diffondendo sempre più in tutta Italia a causa del crescente numero di casi accertati dalle autorità competenti, il Napoli ha deciso di tendere la mano verso i propri tifosi. Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, coloro i quali questa sera decideranno di non recarsi al San Paolo per la sfida epica contro il Barcellona a causa della tensione nata per la diffusione di questo virus. Coloro che sono interessati a questa soluzione dovranno prima annullare il ticket acquistato e poi chiedere il rimborso, aspettando poi i tempi tecnici necessari per ricevere la cifra spesa per acquistare il proprio tagliando.

Napoli Barcellona Coronavirus