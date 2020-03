Sky - Allenarsi a casa, niente uscite e check via Whatsapp: il Napoli affronta così la quarantena

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli in questo periodo di isolamento e di sospensione degli allenamenti svolge da casa il proprio lavoro. Appuntamento al 18 marzo per la SSC Napoli, giorno in cui è fissata la ripresa degli allenamenti, anche se il periodo potrebbe anche essere più lungo viste le ultime indicazioni dai medici della Lega calcio.

Tabelle alimentari del nutrizionista:

ridurre la quantità di cibo in questi cinque giorni a casa perché, ovviamente, non saranno bruciate le stesse calorie visti gli allenamenti che non ci saranno sul campo. Anche se i calciatori si alleneranno da casa, con carichi blandi, tabelle a corpo libero e cardio per chi ha cyclette e tapis roulant.

Dal dottor Raffaele Canonico (medico sociale della SSC Napoli), invece, sono arrivate anche disposizioni sanitarie: zero uscite e massima attenzione alle precauzioni, check ogni sera su Whatsapp per controllare le condizioni generali.