Napoletani furiosi alla presentazione di Conte, guardate che è successo dopo! | VIDEO

Tifosi arrabbiati e delusi nel giorno della presentazione di Conte a Napoli. Nonostante il grande entusiasmo nel giorno della prima conferenza stampa del nuovo allenatore, tanti tifosi del Napoli sono rimasti amareggiati per non aver ricevuto neanche un saluto da Conte. Per motivi di ordine pubblico le forze dell'ordine non hanno consentito all'allenatore di avvicinarsi ai tifosi lì presenti e molti non l'hanno presa bene, sfogandosi contro il presidente De Laurentiis.

Oggi è arrivato anche il messaggio pacificatore di Antonio Conte: "Vi avrei voluto ringraziare di persona per il caloroso benvenuto ma purtroppo per motivi di ordine pubblico non è stato possibile. Avrò tempo per ripagare il vostro affetto. Grazie veramente di cuore. Forza Napoli!".