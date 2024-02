Napoli-Genoa 1-1, pessima prestazione degli azzurri in campo, ma bellissima partita sugli spalti dove tra Napoli e Genoa è sempre una partita speciale.

Nonostante la rottura ufficiale del gemellaggio, infatti, allo stadio Maradona si respirava un clima bellissimo. Durante la partita, napoletani in curva e genoani nel settore ospiti hanno anche cantato cori insieme, come quelli contro romanisti e blucerchiati, o cori in onore di Ciro Esposito.

