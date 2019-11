Multa Elmas, Sky spiega la scelta: ecco perchè non saranno puniti anche Lozano e Koulibaly

Ultimissime calcio Napoli - Sta facendo molto discutere il comunicato SSC Napoli circa l'intervista rilasciata da Elijf Elmas dal ritiro della nazionale macedone. La società azzurra ha infatti annunciato di essere pronta a prendere provvedimenti contro il proprio tesserato, reo di aver violato il silenzio stampa senza alcun permesso.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la presa di posizione del club partenopeo sarebbe dovuta proprio al tipo di dichiarazioni rilasciate dallo stesso Elmas. Essendo una vera e propria intervista, non conferenza stampa (come Hysaj) oppure pensiero pubblicato sui social (es. Lozano e Koulibaly), il giovane macedone avrebbe apertamente violato l'imposizione societaria del silenzio stampa.

Di seguito ecco un estratto dell'intervista rilasciata da Elmas ai microfoni di Vecer Press:

Scudetto? La Juventus deve difenderlo ormai da anni. Sappiamo tutti che tipo di giocatori ha a disposizione Maurizio Sarri, ma è tutto in gioco: può difenderlo e vincerlo ancora, ma anche perderlo. Nel calcio tutto è possibile, ci sono tante buone squadre come la nostra, come l’Inter o la Roma: sono tutte di ottimo livello e lottano per lo scudetto. Sarà incerto fino all’ultima giornata".

Di seguito ecco il post pubblicato da Lozano sul proprio account ufficiale Instagram:

"Per lasciare un segno devi toccare il suolo prima di volare. La tua vita fa parte di una catena di coincidenze in cui ti è stata data l'opportunità di cambiare il mondo. Quindi, nel caso in cui se ne sia dimenticato, ricordate che il successo non sta uscendo da un allenamento. Il successo sono le mani che ti tolgono le scarpe e ti chiedono se sei felice. Il successo non è una manciata di estranei che applaudono, che vogliono dirti che sono orgogliosi di te. Esattamente ciò che è più prezioso del silenzio e quando sei in grado di capire che ci sono cose che semplicemente non c'è bisogno di dire. Dato che ci sei, fai il favore e non essere una di quelle persone che toccano gli altri e se si sforzano di farlo sembrare amore. Questo è barare.

L'amore sono gli occhi capaci di guardare oltre la pelle, oltre il guscio. È la pelle che si setola senza toccarsi e le spalle che sostengono i mondi alieni quando stanno per crollare. L'amore non è un anello sull'anulare; è riempire le mani dell'ammirazione per un altro essere umano, della carne che viene tagliata e delle ossa rotte. L'amore non è qui e ora, è ovunque e sempre. Conosci il mio amore, tirati dall'alto e spingi dal basso.

Non sono d'accordo con niente o nessuno. Il coraggio non è solo di ingoiare e sorridere, ma anche dare un colpo sul tavolo e cambiare tutto, quindi se si tratta di rompere un barattolo e cucire una ferita. Il coraggio è quando qualcosa tocca il tuo cuore e te ne vai. Quando hai paura e ancora, vai. Un coraggioso non è chi non tiene mai la paura, questo è un bugiardo. Sarai in grado di vedere quanto bene stai facendo cose dove non lo sono. I suoi amici non dovrebbero essere intrappolati da coloro che sono solo scarpe pulite; Sono quello che vuole sentire il futuro dei piedi e tirarmi fuori da esso per farmi pensare che tu pensi che riuscirò a sopravvivere e raggiungere. Quindi mira alla vita frontale e dille se lo è, SEI PIÙ! #forzanapolisempre".