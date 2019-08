Rigore Mertens, moviola Sky - Valeri al Var doveva correggere Massa, intravede sbagliando un tocco di Castrovilli

Ultimissime calcio Napoli - La moviola di Sky dell'esperto Lorenzo Fontani con la rubrica Regoliamoci si sofferma sul rigore concesso per fallo su Mertens in Fiorentina-Napoli.

Cambiano le regole e sul rigore per il Napoli invece si consuma il primo corto circuito stagionale. Massa fischia infatti quella che è più che altro una simulazione di Mertens, e il Var Valeri non lo corregge: da una camera bassa intravede evidentemente un tocco di Castrovilli e supporta - sbagliando - la scelta del collega. Le immagini che hanno a disposizione i Var sono le stesse, va ricordato, che trasmettiamo noi, nessuna in più nessuna in meno.