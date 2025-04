Moviola Bologna-Inter: non c'era alcun rigore ma due espulsioni inevitabili

La moviola di Bologna-Inter 1-0 con l'analisi dell'ex arbitro Graziano Cesari ieri sera a Pressing, sulle reti Mediaset. I nerazzurri protestano per presunti errori arbitrali da parte di Colombo, in particolare per due presunti calci di rigore non concessi.

"Non c'è nessun calcio di rigore. Non è rigore di Freuler su Lautaro Martinez, l'attaccante cerca di portar via il pallone ma l'avversario non poteva dissolversi. Trattenute reciproche tra Bastoni e Dallinga, nessun rigore neanche lì. Giuste ed inevitabili invece le espulsioni a Italiano e Farris".