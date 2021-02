Morte Maradona, altre 3 persone iscritte nel registro degli indagati

Napoli - L'edizione online de La Gazzetta dello Sport riporta le ultime notizie in merito alla morte di Diego Armando Maradona:

Morte Maradona, aggiornamenti sulle indagini

"Crescono i sospetti e aumentano le persone sotto inchiesta. Le indagini della magistratura argentina sulla morte di Diego Armando Maradona si concentrano su tre nuove figure che hanno accompagnato il fuoriclasse argentino nei suoi ultimi giorni di vita: si tratta dello psicologo Carlos Diaz, che aveva in cura Maradona dallo scorso settembre, e di Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid, i due infermieri che si alternavano nell'abitazione del Diez per monitorarne le condizioni 24 ore su 24. I tre, secondo quanto informano i media argentini, sono stati iscritti nel registro degli indagati insieme al neurochirurgo Leopoldo Luque e alla psichiatra Agustina Cosachov, i primi a finire nel mirino degli inquirenti per sospetta imperizia".