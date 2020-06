Morte George Floyd, anche Kevin Malcuit in ginocchio col capo chino [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Sta facendo a dir poco discutere in questi giorni quanto accaduto a Minneapolis, dove un agente della Polizia americana ha ucciso deliberatamente un afroamericano, George Floyd. Le immagini dell'omicidio sono state poi diffuse su tutte i social ed ora si sta alzando un'onda di protesta in ogni angolo del mondo. Ha voluto partecipare a questa manifestazione di indignazione anche il calciatore del Napoli Kevin Malcuit, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae in ginocchio e con il capo chino, in quella posa che è diventato l'emblema del movimento "Black Lives Matter".