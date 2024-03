Morte Barone, Ziliani indignato per il titolo de La Stampa: "inadeguatezza e ridicolaggine" | FOTO

Ultime notizie calcio - Clamoroso quello che è accaduto in Italia nelle ultime ore dopo la scomparsa del noto dirigente della Fiorentina Joe Barone. Perché è accaduto tutto molto in fretta con il malore domenica scorsa e la morte di Barone solo qualche giorno dopo all'Ospedale San Raffaele. Intanto, successivamente alla sua tragica e prematura scomparsa che sono scoppiate le polemiche per il titolo sbagliato e per molti di sfondo 'razziale' fatto da La Stampa riguardo proprio il dirigente viola.

La Stampa sbaglia con Barone e il sud Italia, la critica di Ziliani

C'è stata indignazione sui social per quello che è stato un errore secondo il quotidiano ma che per molti ha qualcosa di sfondo anche di razzista da parte de La Stampa che è un quotidiano del Nord con sede a Torino che avrebbe usato per alcuni tifosi un titolo discriminatorio nei confronti del Sud Italia e delle origini di Joe Barone morto. Il tutto è stato messo in evidenza da Paolo Ziliani che sui social ha commentato così l'errore di battitura de La Stampa che ha definito Barone Italo-calabrese per poi correggersi con italo-siciliano, solo poco dopo è stato trovato il definitivo titolo italo-americano. Questo il commento di Ziliani:

"Persino nei giorni del lutto per la dolorosa scomparsa di Joe Barone, il bravissimo dirigente della Fiorentina braccio destro di Commisso e persona di grande umanità e valore, il baraccone del calcio - media in primis - riesce a nascondere tutta la sua inadeguatezza e ridicolaggine".