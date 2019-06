Di certo un momento di forte turbamento per Alvaro Morata: il bomber spagnolo, infatti, deve fare i conti con un episodio vergognoso che lo ha visto suo malgrado protagonista. Mentre era in campo, infatti, dei ladri hanno fatto irruzione in casa sua armati ed hanno svaligiato l'abitazione, all'interno della quale c'era anche la sua famiglia. Uno spavento enorme, dunque, per tutti, ma per fortuna non ci sono stati feriti. A riportare la notizia è il quotidiano "Marca".