Monza-Napoli, Calzona cambia: non solo il rientro di Kvaratskhelia, sorpresa Zielinski-Olivera

Ultime notizie SSC Napoli - Domani alle 15 si gioca Monza-Napoli, un appuntamento decisivo per le sorti europee del club azzurro. E Francesco Calzona si affiderà ai calciatori più in forma. Con Kvaratskhelia che ha smaltito il fastidio all’adduttore della coscia sinistra rimediato con la Georgia che gli è costato l’Atalanta. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Ma intanto c’è il Monza: Olivera, Zielinski e naturalmente Kvara, queste le novità per voltare pagina. Ieri si è allenato regolarmente in gruppo e ha lanciato un messaggio forte al suo allenatore: nel match dell’U-Power Stadium vuole esserci dal primo minuto per aiutare il Napoli a superare la nuova crisi in cui è sprofondato".