Monza, 8 calciatori lasciati a casa per il big match promozione contro la Salernitana: nei giorni scorsi sono stati al Casinò di Lugano

Calcio - Il Monza ha deciso di lasciare a casa gli otto giocatori che lunedì scorso avevano arbitrariamente deciso di fare una «puntatina» al Casinò di Lugano, in Svizzera, scatenando un vero e proprio polverone di polemiche a causa della pandemia da Covid 1. Oggi pomeriggio all’Arechi contro la Salernitana il Monza si gioca tanto per la Serie B. Nonostante ciò lascia a casa 8 calciatori che sono andati in Svizzera nei giorni scorsi e che avrebbero dovuto rispettare giorni di quarantena post viaggio. I calciatori lasciati a casa dal Monza sono Boateng, Anastasio, Armellino, Bellusci, Barillà, Bettella, Donati e Gytkjaer.