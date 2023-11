Mondiale per Club, sfida a tre in Italia per un posto:ci sono 2 miliardi di premi

Il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre continua a fare parlare di sé, nonostante ancora manchino quasi due anni alla sua prima edizione, che si terrà nell’estate del 2025. Mentre l’attenzione dei club – italiani compresi – è concentrata sulla rincorsa al ranking UEFA per il quinto posto in Champions, nel frattempo si gioca anche la sfida tutta italiana per aggiungersi all’Inter nel nuovo torneo FIFA.

Trofeo Mondiale

Mondiale per Club sfida a tre in Italia

In lotta ci sono Juventus, Milan e Napoli. Solo per l’Inter la partecipazione è ormai garantita, perché non c’è posto fisso. Le italiane saranno due se il loro ranking risulterà migliore di quello di Salisburgo e Shakhtar, rivali potenziali. Il Mondiale a 32 prevede 12 europee. Il criterio di selezione non è stato ancora deciso, ci penserà – come anticipato da Calcio e Finanza – il Consiglio FIFA di dicembre. E sul fronte italiano? Oggi in entrambi i sistemi è avanti la Juventus. In quello FIFA ha dieci 10 punti di vantaggio sul Milan e 13 sul Napoli. In quello UEFA, 8 sul Milan e 13 sul Napoli. Ma i bianconeri non possono aggiungere punti. Il Napoli in prospettiva è messo meglio: un pari con il Braga vorrebbe dire ottavi di finale. Ma ha meno punti. Il Milan ha più punti e sembra più minaccioso per la Juventus, però rischia di non qualificarsi. Il nuovo Mondiale per Club dovrebbe prevedere finanziatori in grado di garantir almeno 2 miliardi di montepremi per l’edizione del 2025.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli