Udinese, il report in vista di Napoli: out Molina, lavoro personalizzato anche per Success e Udogie

Ultimissime notizie che riguardano l'Udinese di Luca Gotti che si prepara per la sfida contro il Napoli di Spalletti per la quarta giornata di Serie A. In occasione della partita del Monday Night che chiuderà la 4a giornata, arrivano notizie su Molina e altri giocatori dell'Udinese.

Udinese, Molina infortunato

Arriva il report dell'Udinese riguardo le condizioni dei giocatori infortunati e in dubbio per Udinese-Napoli come Molina. Allenamento mattutino nella giornata di oggi per l'Udinese, con la prima squadra che si è allenata inizialmente in palestra, poi tecnica e tattica in campo. Non ha partecipato Molina al lavoro dell'Udinese, il calciatore si è allenato con lavoro personalizzato in ottica di una gestione di energie dopo i tanti impegni anche con la Nazionale. Si valuterà la presenza di Nahuel Molina in vista di Udinese-Napoli.

Udinese, altri due giocatori fuori

Oltre a Molina dell'Udinese anche altri due giocatori, come Success e Udogie non si sono allenati con il resto del gruppo. Per quanto riguarda di Isaac Success, il giocatore ha svolto una prima parte in gruppo per poi proseguire con scatti e allunghi da solo. Mentre nel caso di Udogie, c'è stato un lavoro direttamente personalizzato e pare che con il Napoli non ci sarà. A riportarlo è Udineseblog.it.