Mistero sulla morte di Freddy Rincon: nuova clamorosa scoperta della Polizia!

Freddy Rincon è morto lo scorso 11 aprile 2022 in un incidente stradale. La scomparsa dell'ex calciatore di Napoli e Real Madrid, vera e propria bandiera del calcio colombiano, ha sconvolto tutto il mondo, ma adesso nuovi clamorosi dettagli emergono da questa vicenda. Le indagini condotte dalla Polizia colombiana, infatti, stanno tentando di ricostruire gli ultimi attimi della vita di Freddy Rincon, per risalire alla responsabilità dell'incidente e individuare i colpevoli.

Freddy Rincon, mistero sulla morte dell'ex giocatore

Secondo la prima ricostruzione diffusa sui giornali, Rincon sarebbe stato alla guida dell'automobile che si è schiantata, ma gli esami medici condotti sul corpo dell'ex calciatore rivelano un'altra verità: pare infatti che non fosse Freddy Rincon alla guida e a dimostrarlo ci sono le ferite riportate sul lato destro del corpo. Un dettaglio non da poco che dimostrerebbe che il calciatore fosse sul lato destro del veicolo, dunque sul lato del passeggero e non alla guida.

Freddy Rincon

Chi c'era dunque alla guida dell'auto? Di sicuro sappiamo che in macchina, insieme a Freddy Rincon, c'erano anche due donne: una è Manuela Patino, conosciuta poche ore prima ad una festa, l'altra è Diana Lorena Cortes, moglie di Harold Saa, un musicista amico di Rincon. Adesso, però, le indagini svelano la presenza di una quarta persona in auto, verosimilmente un uomo. Inoltre, un video diffuso sui social - che potete guardare in allegato - mostra un uomo che riprende la scena immediatamente successiva all'incidente, mentre scappa tra le urla dei presenti. Le autorità sono alla ricerca di quell'uomo: nella mente degli inquirenti solo lui potrà confermare definitivamente chi c'era alla guida dell'auto che ha ucciso Freddy Rincon.