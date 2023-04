Mimmo Cecere, che tragedia: infarto fulminante per l'ex Napoli, muore a 51 anni

Notizie Calcio - Choc in Campania: infarto fulminante per Mimmo Cecere, ex calciatore originario di Caserta con un passato in Campania e molte squadre del Sud Italia. E’ cresciuto nelle giovanili del Napoli e per due anni è stato anche in prima squadra, seppur senza presenze.

Infarto fulminante per Mimmo Cecere: muore a 51 anni

Come riporta la Gazzetta del Sud, l’ex atleta ha avuto un infarto fulminante mentre si trovava con i genitori a Carinola. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’ex portiere: nemmeno la presenza in casa del cognato medico ha potuto evitare questo tragico destino a soli 51 anni.