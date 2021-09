Milan-Venezia, le formazioni ufficiali: difesa nuova per Pioli, Zanetti col 4-3-3

Ultime calcio - Il Milan affronta il Venezia a San Siro nella sfida valida per la quinta giornata di Serie A; Stefano Pioli è costretto a schierare una difesa completamente inedita: davanti a Maignan trovano spazio Kalulu, Gabbia, Romagnoli e Ballo-Touré. Paolo Zanetti non rinuncia al 4-3-3 con Aramu e Johnsen c'è Forte in attacco. Le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré; Bennacer; Tonali; Florenzi, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli. Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Vacca, Busio; Aramu, Forte, Johnsen. Allenatore: Paolo Zanetti.