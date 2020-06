Napoli - Nuovi guai in casa Milan e il reparto colpito è stato ancora la difesa. Non trova pace infatti la stagione di Leo Duarte. L'ex Flamengo era rientrato in gruppo in settimana, ma non ci sarà nella sfida con la Roma. Durante la rifinitura di ieri, infatti, ha riportato un problema alla coscia destra.

La risonanza ha evidenziato una lesione distale di basso grado del muscolo bicipite femorale. Un nuovo controllo verrà effettuato tra 7-10 giorni.