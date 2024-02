Milan-Napoli, ultime da Sky: Mazzarri pronto a tornare alla difesa a 3

Ci sono delle novità importanti che riguardano la possibile scelta per la prossima partita Milan-Napoli. Perché ora arrivano le ultime da Sky Sport riguardo il cambio modulo che può proporre Walter Mazzarri per la prossima partita di Serie A.

Milan-Napoli: ultime di formazione da Sky

Napoli - Con il Verona era tornato al 4-3-3 il Napoli di Walter Mazzarri che contro il Milan potrebbe riproporre la difesa a tre in vista della gara di domenica. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui sarebbero due i moduli al vaglio del tecnico in questi giorni, per un Napoli che avrà bisogno di maggiore equilibrio coi rossoneri.

A parlarne è stato il giornalista Sky Francesco Modugno: "C’è l’idea è di riprorre la difesa a tre con il 3-4-3 o magari un 3-5-1-1 con un centravanti come Simeone che darebbe profondità e Kvara più accentrato che in campo aperto può esprimere tutta la sua prepotenza tecnica e atletica".