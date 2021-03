Ultime calcio - Non è un problema muscolare per Ante Rebic ma, secondo MilanNews.it, il croato soffre di un'infiammazione all'anca destra. Gli esami che l'attaccante rossonero ha effettuato da poco, hanno evidenziato solo un riacutizzarsi del fastidio all'anca destra. Il calciatore è in dubbio per il Napoli.

Rebic