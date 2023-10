"Messi, Messi!", Cristiano Ronaldo provocato in Arabia: infastidito, risponde così! | VIDEO

Ultime notizie calcio - Il destino lo vede in campo in Arabia Saudita dopo l'ottavo Pallone d'Oro vinto dal rivale di sempre, Lionel Messi. Stiamo parlando chiaramernte di Cristiano Ronaldo, questa volta escluso dai finalisti dell'ultima edizione del Ballon d'Or. Il calciatore portoghese è stato provocato anche in Arabia Saudita, durante la partita del suo Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo provocato: la reazione al Pallone d'Oro di Messi

Come mostrano le immagini dall'Arabia, CR7 ha risposto infastidito zittendo i tifosi dell'Al-Ettifaq che l'hanno provocato e hanno intonato il nome di Messi mentre Cristiano Ronaldo aveva la palla fra le mani.

Il portoghese è visibilmente nervoso, perché escluso dai finalisti del Pallone d'Oro: non gli capitava da vent'anni e aveva già manifestato il suo dissenso in risposta a Tomas Roncero. Il giornalista spagnolo, infatti, sostiene che l'argentino abbia vinto tre Palloni d'Oro in più rispetto a quelli che meritava e l'ha scritto via social. Suscitando il commento di CR7: un like e le emoji che ridono, nei commenti a quel post.

Cristiano Ronaldo zittisce i tifosi in Arabia Saudita

E nella sfida della coppa saudita tra il suo Al-Nassr e l'Al-Ettifaq, vinta dai padroni di casa col gol di Mané al 107', Cristiano Ronaldo è stato provocato, 'cadendo nella trappola'. Dopo il coro "Messi, Messi!", inizialmente CR7 ha sorriso ironicamente, poi ha puntato l'indice alla bocca per zittire i cori e lo stesso dito all'orecchio prima di chiedere di 'abbassare il volume'. Particolarmente infastidito CR7, reazione che ribadisce quanto non abbia digerito il trionfo del rivale di sempre.

Ecco le immagini: