Ultimissime calcio Napoli - Una splendida notizia per Alex Meret che, pur continuando in questo continuo ballottaggio con David Ospina, è stato convocato dal Commissario tecnico Roberto Mancini per i prossimi impegni dell'Italia. Il portiere azzurro, per festeggiare questa grande soddisfazione, ha pubblicato su Instagram uno scatto dell'elenco dei convocati.

Clicca sulla foto in allegato