Mercato Lazio: Sarri infuriato e salta il rinnovo, i tifosi chiedono le dimissioni di Tare

Ultimissime notizie di calciomercato per la Lazio che ha concluso un mercato povero rispetto a quanto era stato promesso a Sarri. Una furia l'allenatore contro la società e ora è a rischio il rinnovo di Sarri con la Lazio e sono state chieste le dimissioni del ds Tare.

Calciomercato Lazio: Sarri infuriato, salta il rinnovo

Si chiude il mercato invernale della Lazio con gli acquisti di Jovane Cabral e Dimitrijc Kamenovic per Maurizio Sarri. Il secondo calciatore arrivato la scorsa estate e mai tesserato prima. Aveva richiesto anche un terzino sinistro come priorità e altri rinforzi, ma Tare non ha accontentato Sarri alla Lazio e ora si riflette. Come svelato da Il Messaggero, Sarri è infuriato con la Lazio per il mercato concluso dove non sono state accolte le sue richieste. Sul banco degli imputati ci va soprattutto il direttore sportivo Tare e ora Sarri riflette su quello che aveva già detto alla Lazio: vuole essere ascoltato in futuro oppure il rinnovo, da tempo pronto sul tavolo per essere firmato, non diverrà mai realtà.

Lazio: i tifosi chiedono le dimissioni di Tare

Arrivano aggiornamenti riguardo la situazione in casa Lazio. Sempre come riporta Il Messaggero, a seguito della reazione di Sarri al mercato della Lazio i tifosi avrebbero chiesto le dimissioni del ds Tare, che non è stato perdonato per quanto fatto in entrata in questo mercato e quello della scorsa estate. Adesso anche lo stesso Sarri riflette sul futuro con la Lazio.