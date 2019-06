"C'hanno fatto il pacco!": tifosi Roma furiosi con la società dopo lo scambio Manolas-Diawara [FOTO]

As Roma News - Calciomercato Napoli le ultimissime oggi, Manolas ad un passo dalla SSC Napoli . Fumata bianca arrivata e mancano soltanto gli annunci ufficiali. All'As Roma arriverà Diawara, con un conguaglio di 14 milioni di differenza. I tifosi giallorossi sono furiosi per l'inizio di questo calciomercato Roma, tanti commenti negativi sui social dopo l'annuncio della trattativa.

Mercato Roma calcio - Scambio Napoli Roma con Manolas e Diawara, i tifosi contestano

Roma calcio news - "Sò riusciti a fasse fà er pacco ma non a Napoli ma da Boston via internet Che massa de celebrolesi che c'è rappresenta mammamia se potevano fá da er prestito de Calaiò". "Uno scarto del Napoli per il tuo giocatore migliore... Senza parole. #ASRoma LIBERA!!!". Questi i commenti sul mercato Roma dei propri tifosi giallorossi, delusi da questo primo affare quasi concluso dal ds Petrachi.