Memorial Santo Romano, al centro sportivo Real Casare la prima edizione: le parole commosse della mamma

Ieri mattina, presso il centro sportivo Real Casarea di Casalnuovo di Napoli, è andata in scena la prima edizione del memorial dedicato a Santo Romano, promessa del calcio di 19 anni, venuto a mancare lo scorso 2 novembre per omicidio. Il memorial è stato organizzato dall'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Archimede" di Ponticelli, in collaborazione con la scuola calcio Real Casarea, che oltre a fornire supporto logistico, da anni accompagna i ragazzi nel percorso di crescita, attraverso l'istituzione di orientamenti scolastici ad indirizzo calcio. Alla fase finale del torneo, cui erano presenti centinaia di ragazzi, hanno partecipato anche Filomena De Mare, madre di Santo, insieme alla dottoressa Mariarosaria Stanziano, preside dell'Istituto, e Luigi Maione, presidente della scuola calcio Real Casarea. Durante il momento dei ringraziamenti, attimi di grande commozione. «Vorrei ringraziare la mamma di Santo per essere stata qui con noi oggi; domani intitoleremo il teatro della nostra scuola a Santo. Complimenti a questi ragazzi per il lavoro che hanno svolto durante tutta la settimana, si sono dati tanto da fare e ne è uscito fuori qualcosa di bello. L'impegno dovrà essere quello di non rendere quest'evento fine a se stesso, ma ripeterlo ogni anno per ricordare Santo e creare una società migliore» queste le parole della preside Stanziano al termine della manifestazione.